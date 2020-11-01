На выборах в Грузии побеждает правящая партия

В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. По данным экзит-полов, победу одержала партия «Грузинская мечта».

«Грузинская мечта», по разным данным, собрала от 41% до 55% голосов.

Опрос провели компании IPSOS, Public Opinion Strategies, Survation, Edison Research по заказу грузинских телеканалов.

Лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили объявил о победе и поблагодарил избирателей за поддержку.

«Спасибо нашим избирателям, спасибо активистам «Грузинской мечты», лидерам, вам, молодые, вы принесли эту победу. Нужно подчеркнуть, что «Грузинская мечта» как партия в третий раз побеждает на принципиальных выборах. Мы получили то, что хотела наша страна – сформированную солидную команду «, – заявил Иванишвили.

На втором месте, по данным экзит-полов, оказалась оппозиционная партия «Единое национальное движение – Сила в единстве». По предварительной информации, оппозиционеры собрали от 23% до 33% голосов избирателей.

Напомним, парламентские выборы в Грузии впервые проводят по новой системе. Участие в них приняли 48 партий и два блока, среди которых оппозиционное «Единое национальное движение – Сила в единстве». 120 депутатов парламента 10-го созыва избраны по пропорциональной и 30 – на основе мажоритарной избирательной системы.

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