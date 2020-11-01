Во Франции возле церкви застрелили православного священника
В Лионе вечером 30 октября неизвестный напал на священника. Инцидент произошел вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар.
Нападение произошло, когда священник-грек закрывал церковь. Злоумышленник, стрелявший в священника, скрылся с места происшествия.
По предварительным данным, неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего протоиерея.
Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали. Позже сообщили, что раненый священник умер.
Полиция Лиона предупредила население об опасности пребывания вблизи места преступления и рекомендовала избегать этого района.
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