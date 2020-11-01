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03:07 01 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Квебеке псих с мечом напал на людей возле парламента

Два человека погибли, а 5 получили ранения. 20-летний нападавший был вооружен мечом и одет в средневековую одежду.

Нападение произошло у здания парламента, молодой человек был вооружен мечом и был одет в средневековую одежду.

После задержания 20-летнего нападавшего госпитализировали.

Полиция посоветовала жителям оставаться дома, пока идет расследование.

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Тэги: психи, Квебек

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