В Квебеке псих с мечом напал на людей возле парламента
Два человека погибли, а 5 получили ранения. 20-летний нападавший был вооружен мечом и одет в средневековую одежду.
Нападение произошло у здания парламента, молодой человек был вооружен мечом и был одет в средневековую одежду.
После задержания 20-летнего нападавшего госпитализировали.
Полиция посоветовала жителям оставаться дома, пока идет расследование.
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