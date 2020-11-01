Путин хочет стать пожизненным сенатором
Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который позволяет каждому бывшему президенту России приобретать статус сенатора пожизненно.
В соответствии с законопроектом президент России, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации соответствующего заявления. Оно должно быть направлено в трехмесячный срок. Статус закрепляется за главой государства, который покинул свой пост досрочно или же в связи с истечением срока его пребывания в должности.
Кроме того, полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены в досрочном порядке, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены.
Таким образом в случае ухода Путина с поста президента он станет сенатором автоматически.
Кроме того, этим законопроектом Путин предлагает предоставить президенту возможность назначать до 30 сенаторов единолично, из них 7 пожизненно.
Новости по теме
Сша предлагают продлить договор СНВ на один год с ограничением по всем ядерным боеголовкам, а Путин – без каких-либо условий.
Белорусский президент поблагодарил российского за поддержку после выборов, отметив, что Минск и Москва «выдержали урок».
Ограничительные меры продлены за аннексию Крыма. Вскоре в «черный список» добавят причастных к строительству Керченского моста.