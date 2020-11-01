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09:55 01 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин хочет стать пожизненным сенатором

Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который позволяет каждому бывшему президенту России приобретать статус сенатора пожизненно.

В соответствии с законопроектом президент России, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации соответствующего заявления. Оно должно быть направлено в трехмесячный срок. Статус закрепляется за главой государства, который покинул свой пост досрочно или же в связи с истечением срока его пребывания в должности.

Кроме того, полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены в досрочном порядке, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены.

Таким образом в случае ухода Путина с поста президента он станет сенатором автоматически.

Кроме того, этим законопроектом Путин предлагает предоставить президенту возможность назначать до 30 сенаторов единолично, из них 7 пожизненно.

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Тэги: Россия, Путин, сенатор

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