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10:19 01 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые обнаружили новую смертельную болезнь

Они назвали VEXAS. Международная группа исследователей опубликовала свою научную работу в The New England Journal of Medicine.

Согласно информации специалистов, обнаруженная ими патология, которую вызывают генетические мутации, приводит к возникновению тромбов в организме человека. При этом в 40 процентах случаев заболевание заканчивается летальным исходом.

Отмечается, что данная болезнь объединяет несколько воспалительных синдромов, которые врачи раньше не связывали с друг другом. Так, воспалительный процесс у больных VEXAS может затрагивать легочную и хрящевые ткани.

На данный момент известно лишь о 50 пациентах с этим заболеванием. Однако ученые считают, что в действительности их может быть гораздо больше.

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Тэги: болезни

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