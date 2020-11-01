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11:50 01 Ноября 2020 Просмотров 96   КомментариевКомментарии

К Ким Чен Ыну вернулась «расстрелянная» любовница

Лидера Северной Кореи заметили в компании с 43-летней певицей Хен Сон Воль. Она находилась рядом с Ким Чен Ыном во время военного парада в Пхеньяне.

При этом она проводила высокопоставленных лиц к их местам и забирала цветы, подаренные лидеру. Ранее эту обязанность выполняла младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Ким Чен Ын разорвал отношения с Хен Сон Воль более 15 лет назад по настоянию тогдашнего президента страны, своего отца Ким Чен Ира.

В 2013 году западные СМИ сообщили о казни Хен Сон Воль. Тогда нескольких популярных в этой стране артистов якобы арестовали, обвинили в распространении порнографии, судили и расстреляли из пулеметов. Однако уже через несколько месяцев Хен «воскресла», а ее карьера пошла в гору, и в 2017 году она вошла в Центральный комитет Трудовой партии Кореи.

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Тэги: Ким Чен Ын, Северная Корея

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