Конституционность закона о языке: КСУ проведет закрытое
КСУ проведет закрытое заседании завтра, 3 ноября.
Конституционный Суд Украины планирует в закрытом режиме рассмотреть 3 ноября дело о конституционности закона о языке. Начало рассмотрения запланирован на 10:00 утра.
Напомним, 7 июля КСУ начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Нардепы, которые обратились в КС с конституционным представлением, указали, что закон о языке не соответствует Конституции и не регулирует порядок применения языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения «фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан».
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