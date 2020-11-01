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Главная » Украина » Политика
15:30 01 Ноября 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Конституционность закона о языке: КСУ проведет закрытое

КСУ проведет закрытое заседании завтра, 3 ноября.

Конституционный Суд Украины планирует в закрытом режиме рассмотреть 3 ноября дело о конституционности закона о языке. Начало рассмотрения запланирован на 10:00 утра.

Напомним, 7 июля КСУ начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Нардепы, которые обратились в КС с конституционным представлением, указали, что закон о языке не соответствует Конституции и не регулирует порядок применения языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения «фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан».

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