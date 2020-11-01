Англия объявила о повторном локдауне из-за коронавируса

Великобритания возглавляет список стран с наибольшей смертностью от коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу вечером, 31 октября, объявил о введении в Англии с 5 ноября до 2 декабря новых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса COVID-19.

«С четверга основной посыл будет тем же – оставайтесь дома», – заявил британский премьер, уточнив, что в понедельник он обсудит этот план с правительством, в среду пройдет голосование в парламенте, а в четверг начнется самоизоляция.

Согласно распоряжению Джонсона, с четверга жители Англии «должны оставаться дома», кроме походов на работу или учебу, к врачу, в магазин или для помощи близким. Также разрешаются занятия спортом на свежем воздухе и прогулки. Школы, колледжи и университеты продолжат работать.

Бары и рестораны смогут обслуживать клиентов только навынос. Магазины (кроме продуктовых), парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, а также места отдыха и развлечений должны приостановить работу.

Поездки за рубеж, кроме рабочих, временно запрещаются.

Премьер-министр признал, что эти меры больно ударят по малому и среднему бизнесу, и пообещал предпринимателям поддержку.

Джонсон также предупредил, что из-за пандемии британцам вряд ли удастся отметить Рождество так, как они привыкли это делать.

«Рождество в этом году пройдет не так, как всегда. Возможно, отличия будут существенными», – заявил британский премьер.

Его решение коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно определяют меры борьбы с коронавирусом.

В субботу, 31 октября, суточный прирост случаев COVID-19 в Великобритании составил 21 915, за последние 24 часа в стране скончались 326 инфицированных. Таким образом, общее число случаев заражения в стране превысило 1 млн, зарегистрировано более 46,5 тыс. смертей людей с коронавирусом.

Ранее но возвращении антивирусных ограничений объявили Германия, Франция, Австрия, а в Испании в прошлое воскресенье, 25 октября, объявили режим чрезвычайного положения.

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