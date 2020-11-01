На протестах в Минске стрельба и задержания

Перед задержаниями ОМОН сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда протестующие приблизились к ним.

В Минске силовики начали жесткие задержания участников протестного шествия 1 ноября. По информации корреспондента ТАСС с места событий, задержано не менее двух десятков человек. В минской милиции подтвердили факт задержаний.

Перед задержаниями ОМОН сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда протестующие приблизились к ним на проспекте Независимости.

Как пишет Интерфакс, около 20 силовиков в камуфляже с оружием перекрыли проезжую часть проспекта по ходу движения колонны из порядка пяти тысяч протестующих. Когда люди стали обходить силовиков по тротуарам, те сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Колонна протестующих обошла заслон из порядка 300 силовиков и продолжила движение по проспекту.





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