На протестах в Минске стрельба и задержания
Перед задержаниями ОМОН сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда протестующие приблизились к ним.
В Минске силовики начали жесткие задержания участников протестного шествия 1 ноября. По информации корреспондента ТАСС с места событий, задержано не менее двух десятков человек. В минской милиции подтвердили факт задержаний.
Перед задержаниями ОМОН сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда протестующие приблизились к ним на проспекте Независимости.
Как пишет Интерфакс, около 20 силовиков в камуфляже с оружием перекрыли проезжую часть проспекта по ходу движения колонны из порядка пяти тысяч протестующих. Когда люди стали обходить силовиков по тротуарам, те сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.
Колонна протестующих обошла заслон из порядка 300 силовиков и продолжила движение по проспекту.
Новости по теме
Поддержавшие протесты не должны учиться в вузах, заявил белорусский лидер на совещании с правительством.
В Минске суд признал экстремистскими материалы Telegram-каналов NEXTA его логотип и пообещал наказывать за подписку на него. В свою очередь канал сменил название на НЕХТА.
Власти Беларуси сообщили о начале создания народных дружин в помощь силовикам. Оппозиция призывает их переходить на сторону протестующих.