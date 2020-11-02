Трамп хочет объявить себя победителем выборов в день голосования
Президент США Дональд Трамп сообщил своим доверенным лицам, что может объявить себя победителем выборов президента в день голосования.
Как сообщает Axios, Трамп примет такое решение, если будет ясно, что он «идет впереди». В частности, если будет зафиксирован большой отрыв от Джо Байдена в штатах Аризона, Айова, Джорджия, Огайо, Северная Каролина, а также Техас и Флорида.
В свою очередь издание Politico отмечает, что в случае победы Трамп готовится к перестановкам в правительстве. По данным журналистов, президент хочет убрать тех людей, которые были не согласны с ним по вопросам расследований и борьбы с эпидемией коронавируса.
В отставку могут быть отправлены глава министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) Алекс Азар, глава центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, глава национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз и глава центров Medicare и Medicaid Services Сима Верма.
Также Трамп раздумывает над тем, чтобы сменить руководство ФБР, ЦРУ и Пентагона. Среди кандидатов на отставку — директор ФБР Крис Рэй, директор ЦРУ Джина Хаспел и министр обороны Марк Эспер.
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