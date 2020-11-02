Молдаване не смогли выбрать президента в первом туре

В воскресенье, 1 ноября, в Молдове прошли президентские выборы. В бюллетене – действующий президент Игорь Додон и семь его соперников.

Бывшая премьер-министр Молдовы, кандидат от партии Действие и солидарность Майя Санду выигрывает первый тур президентских выборов после подсчета 98,32% бюллетеней.

Об этом сообщает местное издание Newsmaker.

Согласно данным ЦИК Молдовы, за Майю Санду проголосовали 34,65% избирателей.

В то же время, за действующего президента Игоря Додона отдали свои голоса 33,89%.

По данным ЦИК, ни один из кандидатов не получил 50% голосов. Это означает, что в Молдове пройдет второй тур президентских выборов.

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