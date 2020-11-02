Принц Уильям скрыл свою болезнь, чтобы не пугать британских подданных

Принц Уильям переболел коронавирусной инфекцией в апреле, однако хранил свой диагноз в секрете.

Как пишет The Sun co ссылкой на источник, Уильяма сразил коронавирус, «буквально сбив его с ног». Получив положительный результат теста, герцог Кембриджский решил, что должен продолжать работать в обычном режиме.

«Заболевание протекало тяжело – принцу в какой-то момент было трудно дышать, поэтому все вокруг были напуганы», – рассказал источник.

При этом Уильям решил сохранить в тайне информацию о своем заболевании, поскольку боялся, что это известие вызовет панику в обществе на фоне новостей о заражении коронавирусом его отца, принца Чарльза, и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Герцога лечили дворцовые врачи, и, следуя указаниям, он был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке.

Издание отмечает, что в апреле принц Уильям провел 14 телефонных и видеозвонков. После 9 апреля он взял семидневный перерыв, но уже 16 апреля по видеосвязи принял участие в открытии больницы «Найтингейл» в Бирмингеме, а затем, 23 апреля, герцог также по видео принял участие в веселом скетче комедийного телешоу Comic Relief с ведущим и актером Стивеном Фраем.

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