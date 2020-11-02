Фракция Слуга народа соберется на заседание по КСУ

Нардепы обсудят законопроект о роспуске состава судей Конституционного суда и возможность внесения законопроектов по сути отмененных КСУ положений.

Фракция Слуга народа в понедельник, 2 ноября, проведет заседание фракции, на котором будет обсуждаться законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины. Об этом народный депутат Евгения Кравчук сообщила РБК-Украина.

По ее словам, партия поддерживает Зеленского в данном вопросе, хотя могут быть особые мнения у народных депутатов.

«Возможно, будут какие-то предложения по другим законопроектам, которые бы могли исправить ситуацию, но это нужно делать достаточно быстро, потому что если дальше так будет действовать КСУ, то и фонд гарантирования вкладов может быть отменен, могут признать неконституционным и Высший антикоррупционный суд. Это вообще может поставить крест на наших евроинтеграционных стремлениях», – сказала Кравчук.

Нардеп рассказала, что на фракции также обсудят и возможность внесения законопроектов по сути отмененных КСУ положений антикоррупционного законодательства.

«Мы собственно сегодня как раз и будем это обсуждать. Хотим как раз послушать и представителей президента и Верховной Рады в Конституционном суде и представителей профильного комитета по вопросам правовой политики. Плюс есть комитет по вопросам антикоррупционной деятельности. Возможно, там также будут предложения», – сообщила Кравчук.

Она добавила, что сам законопроект Зеленского о КСУ уже находится на рассмотрении комитета.

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