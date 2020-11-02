В Украине возможно будет две вакцины от COVID

Кроме разработки Института биологии клетки Национальной академии наук Украины есть еще одна вакцина от коронавируса, прошедшая доклинические испытания, сообщает Главный врач Украины.

Институт биологии клетки Национальной академии наук Украины является вторым разработчиком вакцины от коронавирусной болезни. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Сегодня», опубликованном в понедельник, 2 ноября.

«Да, это другой кандидат. Это была идея, и эта идея профинансирована через государственный грант», – сказал он. По словам Ляшко, сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у будущей вакцины дальнейший путь развития или нет.

«То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать это продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину», – пояснил он.

Ляшко также отметил, что есть и еще одна вакцина от коронавируса, которая успешно прошла доклинические испытания.

«Да, действительно есть доклиника, проведенная украинскими компаниями, которая дает определенные положительные результаты, чтобы запускать процесс регистрации, производство кандидата-вакцины и проведения клинических исследований», – уточнил он.

Ранее срообщалось, что специалисты Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного Национальной академии наук создали белок, который может стать основой для вакцины против коронавируса.

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