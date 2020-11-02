В Грузии прошли выборы: оппозиция не признает итоги и собирает митинг

Список политсил, предварительно проходящих в парламент

«Грузинская мечта – демократическая Грузия» – 48,15%;

«Единое национальное движение – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» (блок Саакашвили) – 27,14%;

«Европейская Грузия – Движение за свободу» – 3,78%;

«Лело» – 3,15%;

«Стратегия Агмашенебели» – 3,15%;

«Альянс патриотов Грузии» – 3,14%;

«Гирчи» – 2,89%;

«Алеко Элисашвили – «Граждане» – 1,33%;

Согласно грузинскому законодательству, выборы состоялись по смешанной системе – несколько похожей на ту, что была в Украине еще на прошлых выборах, когда выбирали партии, а также мажоритарных кандидатов.

Впрочем в Грузии по спискам партии в парламент прошли сразу 75% депутатов – 120 из 150. Остальные 30 депутатов избираются в округах.

Лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, которые отказываются признать итоги парламентских выборов, установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Оппозиция намерена продолжать протесты до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. На 8 ноября оппозиция наметила масштабную акцию-шествие, обещая собрать в Тбилиси «всю Грузию».

«Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, кто хочет – остается… Неважно сколько нас будет – один, два или три. Даже если я останусь одна, я все-таки буду стоять у парламента. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь у парламента и в такой форме выражаю протест», — заявила одна из лидеров бывшей правящей партии Единое национальное движение, экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

Оппоненты уверены, что избирательная администрация сфальсифицировала итоги голосования в пользу правящей Грузинской мечты. Одновременно политики говорят о массовых подкупах избирателей, вбросах бюллетеней, драках на избирательных участках и других серьезных нарушениях.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от претензий на место премьер-министра страны. Его не интересует эта должность. Об этом Саакашвили сделал заявление после завершения голосования на парламентских выборах в Грузии, сообщает «Sputnik Грузия».«Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой», – сказал он.