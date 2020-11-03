В Украине новый коронавирусный антирекорд

За 2 ноября в Украине зафиксированы рекордные 8 899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них 346 детей и 401 медработник. Также зафиксировано самое большое количество выздоровлений от ковида за сутки – 5100.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки госпитализированы 1 207 человек. 2 ноября 157 пациентов с ковидом умерли

За все время пандемии в Украине заболело 411 093 человека, выздоровели – 168 868 человек, 7 532 пациента умерли.