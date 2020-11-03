Сегодня в США президентские выборы

В Соединенных Штатах Америки сегодня стартует основной этап 59-х выборов президента – всеобщее голосование.

За победу борются действующий президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, и его оппонент от Демократической партии Джо Байден.

Первыми начнут голосовать избиратели Нью-Гэмпшира – с полуночи до 00:30 по местному времени, то есть с 7 утра по киевскому. С шести утра по восточному времени (13:00 в Украине) по двенадцатый час откроются избирательные участки в 50 штатах, Гавайи станут последними. Проголосовать можно будет до 18-19 часов, в зависимости от штата.

Свой голос досрочно уже отдали около 91 млн американцев, что является рекордом за всю историю президентских выборов в США. Из них около 60 млн приняли участие в голосовании по почте. Досрочно проголосовал даже сам действующий президент. Опция массового голосования по почте была предложена по соображениям безопасности во время коронавируса, однако Трамп настаивал, что это может привести к фальсификациям. Кроме того, некоторые штаты будут подсчитывать голоса в течение трех недель со дня выборов. Трамп считает, что это может привести к подтасовкам и даже не исключает, что будет оспаривать результаты в Верховном суде.

Результаты выборов в США определяются не большинством голосов, а их распределением в коллегии выборщиков, число которых за того или иного кандидата зависит от голосования в конкретных штатах. Объектами повышенного внимания традиционно являются так называемые колеблющиеся штаты. В них накануне выборов часто наблюдается примерно одинаковый уровень поддержки кандидатов от обеих партий.

Оппоненты пытаются получить большую благосклонность именно в них, ведь, по избирательным правилам, голоса всего штата отдаются за того кандидата, который хотя бы минимально опережает соперника.

По данным New York Times, Байден опережал Трампа во всех четырех ключевых штатах: Аризоне, Флориде, Пенсильвании и Висконсине.

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