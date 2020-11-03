В Вене террористы атаковали синагогу
2 ноября в центре Вены группа вооруженных неизвестных совершила серию нападений, в том числе на местную синагогу.
В результате полицейской операции один из нападавших был застрелен. Еще четверо подозреваемых были задержаны.
Поиски их возможных сообщников продолжаются.
Согласно последним данным, жертвами теракта в Вене стали четыре человека – двое мужчин и две женщины, еще 17 человек получили ранения.
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