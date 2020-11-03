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08:47 03 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Вене террористы атаковали синагогу

2 ноября в центре Вены группа вооруженных неизвестных совершила серию нападений, в том числе на местную синагогу.

В результате полицейской операции один из нападавших был застрелен. Еще четверо подозреваемых были задержаны.

Поиски их возможных сообщников продолжаются.

Согласно последним данным, жертвами теракта в Вене стали четыре человека – двое мужчин и две женщины, еще 17 человек получили ранения.

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Тэги: терроризм, синагога, Вена

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