Хто очолить ДІМ?

Чи звільнили Васильченка та його партнерів по корупційним схемам Федоренка і Башкірова саме тому, що корупція вже проникла надто глибоко та пішла надто високо у гілки влади, – достименно невідомо.

Як раніше повідомляло УНН, колишні очільники ДІМ, а саме – екс-голова Державної інспекції містобудування Ю. Васильченко, отримували інструкції від чиновника ДАБІ епохи Януковича, а нині – помічника голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Андрія Клочка – Олександра Сергієнка.

Чи звільнили Васильченка та його партнерів по корупційним схемам Федоренка і Башкірова саме тому, що корупція вже проникла надто глибоко та пішла надто високо у гілки влади, – достименно невідомо. Проте Уряд відтепер діє швидко та рішуче, визнають експерти.

Так, 2 листопада уряд вирішив призначити на вакантну посаду Голови Державної сервісної служби містобудування України керівника шляхом укладення контракту . В розпоряджені йдеться, що це – погодження з пропозицією Міністерства розвитку громад та територій України, а співбесіду буде проводити перший заступник міністра Василь Лозинський. Зявилась також інформація, що на посаду голови ДІМУ є два кандидати, які попередньо вже брали участь в конкурсі та мали високі шанси. Це Дюжилова Наталія 1983 року народженя, яка ще не встигла долучитися до корупційних оборуток в містобудуванні. Та мешканець міста Вінниця Сергій Прохоров 1974 р. народження. Виглядає ніби й справді нарешті у керма можуть стати нові управлінці.

За повідомленням порталу Антікор події останніх днів, а саме – обшуки в ДАБІ та нещодавні звільнення – це перший крок реформування структури, до якої тепер залучили і Мінрегіон. Тож ринок очікує на реальні дії влади і представлення нових облич і планів реформування ДАБІ. Чи можлива така реорганізація та чи призведе вона зрештом до знищення «гідри», яка багато років гальмувала розвиток будівельної галузі як такої, знищувала довіру до всієї системи? Влада має шанс довести – вона працює ефективно, знищує корупцію, а будівельна галузь буде жити.

Тож ринок очікує на реальні дії влади і представлення нових облич і планів реформування ДАБІ, підсумовує Антікор. Чи можлива реорганізація та чи призведе вона зрештом до знищення «гідри», яка багато років гальмувала розвиток будівельної галузі як такої, знищувала довіру до всієї системи? Влада має шанс довести – вона працює ефективно, знищує корупцію, а будівельна галузь буде жити.