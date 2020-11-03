Марадона попал в больницу после празднования своего 60-летия
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований.
30 октября Марадона весьма бурно отпраздновал свое 60-летие.
«У него упадок сил, день рождения стал фактором, который в некотором смысле усложнил ситуацию. Ситуация не чрезвычайная», – сообщил личный врач Марадоны Леопольдо Луке, добавив, что его пациент в последнее время чувствовал себя плохо, ему стало трудно ходить.
Также Луке опроверг слухи о том, что госпитализация Марадоны связана с возвращением к употреблению наркотических веществ.
«Я категорически отрицаю рецидив каких-либо симптомов зависимости, это может быть анемия. Это была сложная для него неделя в эмоциональном плане», – добавил врач.
Диего Марадона в настоящее время является главным тренером аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима». На прошлой неделе он был помещен на самоизоляцию из-за контакта с носителем коронавируса.
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За каждый посещенный матч чемпионата мира-2018 экс-игрок и наставник сборной Аргентины Диего Марадона получает от ФИФА гонорар.
На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Аргентина на последних минутах вырвала путевку в плей-офф ЧМ-2018, обыграв Нигерию.
Клуб объявил, что аргентинец поставил подпись под трехлетним контрактом. В нынешнем розыгрыше чемпионата Белоруссии «Динамо» на восьмом месте.