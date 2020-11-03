Марадона попал в больницу после празднования своего 60-летия

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований.

30 октября Марадона весьма бурно отпраздновал свое 60-летие.

«У него упадок сил, день рождения стал фактором, который в некотором смысле усложнил ситуацию. Ситуация не чрезвычайная», – сообщил личный врач Марадоны Леопольдо Луке, добавив, что его пациент в последнее время чувствовал себя плохо, ему стало трудно ходить.

Также Луке опроверг слухи о том, что госпитализация Марадоны связана с возвращением к употреблению наркотических веществ.

«Я категорически отрицаю рецидив каких-либо симптомов зависимости, это может быть анемия. Это была сложная для него неделя в эмоциональном плане», – добавил врач.

Диего Марадона в настоящее время является главным тренером аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима». На прошлой неделе он был помещен на самоизоляцию из-за контакта с носителем коронавируса.

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