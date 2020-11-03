«Слуги народа» озвучили совместное заявление к судьям КСУ. Судьи отреагировали
В заявлении депутаты призвали судей Конституционного суда, которые голосовали за отмену декларирования, подать в отставку.
Более 150 народных депутатов поставили подписи под готовящимся заявлением Верховной Рады к судьям Конституционного суда освободить свои должности. Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук во время пресс-брифинга во вторник, 3 ноября.
«Уже больше 150 подписей. Я надеюсь, что будет однозначно… 226, и далее, конечно, конституционное большинство», – сказала она.
По словам Кравчук, в заявлении депутаты призвали 11 судей КСУ, которые голосовали за отмену декларирования и отмену уголовной ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование, добровольно уйти в отставку, «учитывая, что доверие в обществе к ним сейчас практически нулевое».
Ранее в Слуге заявили, что поддержат президентский законопроект по перезагрузке Конституционного суда, если не найдут «менее болезненных решений».
Тем временем, Судья Игорь Слиденко пригрозил Зеленскому войной в случае роспуска КСУ. Он заявил, что если законопроект об отставке судейского состава примут, нас ждёт «распад Украины и война». Он также уверен, что Зеленский открыто призывает депутатов свергнуть государственный лад, тем самым он «наговорил себе на 150 лет тюрьмы».
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