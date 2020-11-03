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12:00 03 Ноября 2020 Просмотров 282   КомментариевКомментарии

Прокурор вместе с семьей погиб в ДТП на Полтавщине

Прокурорский Lexus столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Погибший проработал в органах прокуратуры 7 лет.

Прокурор сумской местной прокуратуры Александр Вольченко, его жена и трехлетняя дочь погибли в автомобильной аварии в Полтавской области. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщило информагентство УНИАН.

ДТП произошло 2 ноября около 19:00 на 227 километре трассы Кролевец-Сумы-Пирятин.

По предварительным данным, прокурорский Lexus столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Погибший проработал в органах прокуратуры 7 лет.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. По факту ДТП открыто производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) УК.

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Тэги: дтп, прокурор, суммы

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