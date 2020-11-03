Четыре фракции выступили против роспуска КСУ

Представители фракций Голос, ЕС, ОПЗЖ и За будущее считают законопроект Зеленского незаконным и отказывается за него голосовать. Также во фракциях рассказали о своем видении выхода из кризиса.

Парламентские фракции Голос, Европейская солидарность, Оппозиционная платформа – За жизнь и депутатская группа За будущее в Верховной Раде выступают против принятия законопроекта авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает роспуск Конституционного суда. Об этом представители фракций заявили во время своего выступления на заседании парламента во вторник, 3 ноября.

Так, Ярослава Юрчишина от Голоса заявила, что согласна с тем, что нужно противодействовать захвату власти со стороны КСУ, но нужно это делать законно. По ее словам, Зеленский своим законопроектом предлагает выйти Раде за пределы своих полномочий и «фактически разрушить конституционный строй» отправляя в отставку весь состав КС.

Голос предлагает поднять кворум для принятия решений КСУ с 12 до 17 человек. Затем, по словам Юрчишина, надо исправить позицию по антикоррупционной инфраструктуре и вместе двигаться «в нашем евроинтеграционном направлении».

Нардеп Артур Герасимов от ЕС обвинил Зеленского в давлении на депутатов для принятия нужного законопроекта.

«Это попытка получить ручной КС, который затем будет признавать все капризы Банковой», – сказал он.

ЕС предлагает сначала принять законы для восстановления жесткого декларирования с уголовной ответственностью за нарушение.

Николай Скорик от ОПЗЖ заявил, что президентский законопроект по роспуску КС «абсолютно неконституционный».

«Вы пренебрегаете точкой зрения Венецианской комиссии, точкой зрения украинского общества. То, что сейчас происходит, – это фактически повторение событий 2014 года», – сказал Скорик, пригрозив юридической ответственностью тем, кто будет принимать этот закон.

Нардеп Игорь Палица от группы За будущее также отметил незаконность предложения Зеленского. По его словам, если кому-то не нравится Конституция, то ее нужно менять. И если кому-то не нравится КСУ, то его тоже нужно реформировать. Но и то, и другое нужно делать законно.

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