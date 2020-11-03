Судьи КСУ не видят оснований для отставки
В Конституционном суде заявили журналистам, что не видят оснований для отставки судей вопреки призывам нардепов.
Судьи Конституционного суда Украины не собираются уходить в отставку. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в КСУ.
Они не намерены подавать в отставку, так как не видят для этого оснований, сообщил информированный источник.
«Оснований для ухода в отставку нет», – сказал собеседник агентства.
Напомним, сегодня нардепы призвали судей КСУ уйти в отставку, в частности тех, кто поддержал решение от 27 октября о неконституционности закона об ответственности за ложь в декларации.
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