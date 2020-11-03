Решением суда CБУ обязали расследовать антиукраинскую деятельность рекламно-информационной компании MGID

Шевченковский райсуд Киева своим решением обязал СБУ начать расследование по фактам незаконной деятельности должностных лиц рекламно-информационной системы MarketGid (MGID)

Шевченковский райсуд Киева своим решением обязал СБУ начать расследование по фактам незаконной деятельности должностных лиц рекламно-информационной системы MarketGid (MGID), которых подозревают в работе на московских кураторов и распространении антиукраинских фейков. Об этом говорится в статье «Суд обязал СБУ возбудить дело о деятельности пророссийского медиа-гиганта MGID, который захватил украинское информационное пространство, – источники» на сайте «Антикор».

В материале отмечается, что в 2019-2020 гг. во многих СМИ появилась информация, полученная по результатам проведения журналистских расследований, о незаконной деятельности граждан Украины Олега Шкота, Станислава Телятникова и принадлежащих им международных тизерных систем рекомендованного контента «Лентаинформ» (Lentainform.com), «Идеалмедиа» и международной рекламно-информационной системы «Marketgid» (сейчас – «MGID»).

В частности, как было установлено журналистами «тизерные системы рекомендованного контента «Лентаинформ» и «Идеалмедиа» захватили информационное пространство Украины и систематически, целенаправленно распространяют фейковые новости и контент антиукраинского характера. В том числе, призывы о необходимости изменения территориальной целостности Украины», – отмечается в публикации.

В ходе расследования журналисты выяснили, что руководство и финансирование вышеуказанных тизерных систем осуществляет международная рекламно-информационная система «Marketgid» («MGID»), в лице ее генерального директора Сергея Денисенко и ее создателей и владельцев – Олега Шкота и Станислава Телятникова.

Однако, как пишут журналисты, не смотря на многократные обращения в органы «Факты незаконной деятельности рекламно-информационных систем, по неизвестным причинам не вызвали никакой реакции со стороны СБУ и других правоохранителей».

Тем не менее, как стало известно, общественная организация «Право и Закон», через суд все же обязала СБУ провести досудебное расследование против «MGID».

В частности, постановление Шевченковского суда г. Киева от 08.10.2020 г. обязало СБУ внести в ЕРДР сведения о совершенном уголовном правонарушении, а именно о совершении гендиректором «MGID» Сергеем Денисенко и ее конечными бенефициарными владельцами Олегом Шкотом и Станиславом Телятниковым преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и начать досудебное расследование. (Дело №761/31546/20 Производство №1-кс/761/19583/2020).





В материале также отмечается, что кроме работы на интересы Кремля, MGID активно и «успешно» занимается мошенническими схемами. Предоставляет фальшивый трафик партнерам, размещает рекламу на пиратских ресурсах, и др. А среди пострадавших от мошенников есть ряд крупных медиа-холдингов.

«Что и говорить, существенные материальные убытки от пиратского бизнеса MGID испытал даже влиятельный медиа-концерн «1+1 медиа»! Но, в отличие от пропагандистских нарушений, мошеннические действия не остались без внимания правоохранителей… Киберполиция обыскала офис MGID, провела обыски в рекламных агентствах в рамках расследования деятельности пиратских сайтов. По результатам этих обысков, ГСУ Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12019000000000666 от 20.07.2019 г. по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 176 УКУ», – сказано в статье.

При этом, пишет издание, из источников в правоохранительных органах стало известно, что руководство MGID «пыталось предлагать силовикам взятки за неоткрытие/закрытие дела». Пока неизвестно, согласились на это предложение правоохранители. Но при рыночной стоимости MGID почти $50 млн, взятка должна быть немаленькой.

Пока же небезразличная общественность надеется, что СБУ выполнит решение суда, проведет всестороннее и объективное досудебное расследование антиукраинской деятельности «MGID» и привлечет виновных лиц к ответственности.