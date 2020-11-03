В Украине хотят штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов
В Украине хотят штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3890. Об этом сообщает РБК-Украина. За документ проголосовал 251 нардеп. Документ предусматривает, что для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых [...]
В Украине хотят штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3890.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовал 251 нардеп.
Документ предусматривает, что для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн – 5100 грн).
Штрафовать будут:
- за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,
- непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.
«Предприятие, учреждение, организация, гражданин – субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан», – указано в тексте закона.
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