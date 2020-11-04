Конгресс Перу снова обирается объявить импичмент президента

Конгресс Перу одобрил предложение о начале процесса отстранения президента Мартина Вискарры от должности по обвинению в коррупции.

Это произошло через полтора месяца после предыдущего импичмента.

Вискарра собирается представить свою защиту в Конгрессе 9 ноября, после чего предстоит еще одно голосование.

Действия по устранению Вискарры последовали после сообщений в СМИ, что президент якобы принял взятку в размере около 2,3 миллиона солей (637тис. долларов США) от двух компаний, которые выиграли тендеры на общественные работы, когда он был губернатором южного региона Мокегуа. Сам Вискарра обвинения отрицает.

Несколько законодателей во время дебатов заявили, что обвинения «достаточно серьезные для судебного разбирательства.»

Вискарра, срок полномочий которого истекает в июле, пережил импичмент 18 сентября – на фоне политической напряженности и экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. Тогда только 32 из 130 членов Конгресса проголосовали за его отстранение от власти.

Источник: