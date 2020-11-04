В Польше отложили введение запрета на аборты после протестов
Правительство откладывает исполнение решения Конституционного суда о запрете абортов на фоне массовых протестов.
«Идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу и поиску новой позиции в этой сложной и вызывающей эмоции ситуации», — заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.
В конце октября Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. Этим положением объясняли 98 процентов всех легальных абортов в стране.
Это решение спровоцировало массовые протесты по всей стране.
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