В Польше отложили введение запрета на аборты после протестов

Правительство откладывает исполнение решения Конституционного суда о запрете абортов на фоне массовых протестов.

«Идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу и поиску новой позиции в этой сложной и вызывающей эмоции ситуации», — заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

В конце октября Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. Этим положением объясняли 98 процентов всех легальных абортов в стране.

Это решение спровоцировало массовые протесты по всей стране.

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