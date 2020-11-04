Трамп заявил о свей победе на выборах президента США

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает себя победителем президентских выборов в США.

В ходе своего выступления он отметил, что «результаты феноменальные».

«Мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть», — сказал Трамп, добавив, что кандидат от демократов Джо Байден не сможет догнать его в колеблющихся штатах.

Трамп добавил, что был готов объявить о своей победе, но ему помешало замедление подсчета голосов.

По словам Трампа, Байден понял, что не может победить на выборах президента США, и решил действовать методом судебной тяжбы.

Действующих президент назвал действия Байдена мошенничеством.

Он также заявил о готовности идти в Верховный суд США для подведения итогов президентских выборов.

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