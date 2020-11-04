НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:55 04 Ноября 2020 Просмотров 206   КомментариевКомментарии

Трамп заявил о свей победе на выборах президента США

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает себя победителем президентских выборов в США.

В ходе своего выступления он отметил, что «результаты феноменальные».

«Мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть», — сказал Трамп, добавив, что кандидат от демократов Джо Байден не сможет догнать его в колеблющихся штатах.

Трамп добавил, что был готов объявить о своей победе, но ему помешало замедление подсчета голосов.

По словам Трампа, Байден понял, что не может победить на выборах президента США, и решил действовать методом судебной тяжбы.

Действующих президент назвал действия Байдена мошенничеством.

Он также заявил о готовности идти в Верховный суд США для подведения итогов президентских выборов.

Источник:
Тэги: выборы президента США

Новости по теме

Сегодня в США президентские выборы

В Соединенных Штатах Америки сегодня стартует основной этап 59-х выборов президента – всеобщее голосование.

Трамп хочет объявить себя победителем выборов в день голосования

Президент США Дональд Трамп сообщил своим доверенным лицам, что может объявить себя победителем выборов президента в день голосования.

Байден забыл имя Трампа

Президент США Дональд Трамп высмеял своего конкурента на выборах Джо Байдена, который во время своего выступления назвал его «Джорджем».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты