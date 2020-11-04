Монголы пожаловались в ООН на гонщика Формулы-1

Правительство Монголии направило жалобу в Организация Объединенных Наций (ООН) на гонщика команды Red Bull Racing Макса Ферстаппена

Власти Монголии не дождались от гонщина публичных извинений за использование слова «монгол» в уничижительной форме.

Двукратное использование Ферстаппеном слова «монгол» – на Гран-при Португалии и Гран-при США-2017 – подробно описывается в письме представителя Монголии при ООН Лундэга Пурэвсурэна, копия которого была направлена главе Международной автомобильной федерации (FIA) Жану Тодту.

«Ссылаясь на Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую в 1965 году, и руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, одобренные в 2011 году, я призываю вас поддержать принятие мер в отношении Макса Ферстаппена и команды «Ред Булл» и их спонсоров за его неприемлемое поведение, состоящее в неоднократном использовании расистских и уничижительных выражений в отношении любых этнических групп с целью предотвращения повторения такого неэтичного поведения в спорте», – говорится в письме.

После столкновения с Лэнсом Строллом во время свободных заездах Гран-при Португалии пилот Red Bull выругался по радио, назвав соперника «монголом» и «умственно отсталым».

Министр культуры Монголии Унро Янчив потребовала от Ферстаппена и его команды извинений, пригрозив жалобами на правительственном уровне.

В «Ред Булл» заявили, что высказывания были сделаны сгоряча и не имели целью оскорбить кого-либо, кроме его соперника. Сам гонщик осознал, что выбрал неверные слова, но призвал не придавать инциденту большого значения.

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