Украина не вернется к локдауну? В любом случае возможно введение дополнительной мер

На заседании Кабмина будет рассмотрен вариант внедрения карантина «выходного дня».

Сегодня, 4 ноября, на заседании Кабмина будут приняты новые решения по карантину в Украине в будущем.

Также на заседании будет рассмотрен вариант внедрения карантина «выходного дня», о чем накануне сообщил и глава Минздрава Максим Степанов.

В Украине уже со следующей недели могут усилить карантин. По данным СМИ, для усиления ограничений рассматривают различные варианты – от карантина «выходного дня» к внедрению комендантского часа и штрафов за ее нарушение.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря. Вузам страны рекомендовали перейти на дистанционное обучение, а школам – отправить учеников на каникулы с 15 октября. С 26 октября, в Украине действует новое карантинное зонирование.

Как и прогнозировали эксперты, с наступлением осени ситуация с заболеваемостью коронавирусом начала ухудшаться. Во многих областях Украины больницы перегружены ковидными пациентами.

«Красная зона»

Волынская область: города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район;

Донецкая область: Славянский район;

Житомирская область: города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы;

Закарпатская область: Перечинский район;

Ивано-Франковская область: город Ивано-Франковск, Тисменицкий район;

Киевская область: города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы;

Луганская область: города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы;

Львовская область: Сокальский район;

Николаевская область: город Николаев;

Одесская область: города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы;

Полтавская область: город Полтава;

Ривненская область: города Ривне, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы;

Сумская область: города Сумы и Лебедин, Сумской район;

Тернопольская область: города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы;

Харьковская область: города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы;

Хмельницкая область: города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы;

Черкасская область: города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы;

Черновицкая область: города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

Черниговская область: города Чернигов и Нежин.

Условия попадания: более 320 больных на 100 тысяч населения в течение 14 дней, загруженность больничных коек более 75%, без учета коек в детских и родильных отделениях.

Ограничения:

запрещена работа общественного транспорта;

школы и вузы полностью переходят на дистанционное обучение;

запрещена работа учреждений культуры, кинотеатров;

заперещна работа кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров;

запрещена работа заведений торгового и бытового обслуживания населения;

ограничения зеленой, желтой и оранжевой зон сохраняются.

«Оранжевая зона»

Винницкая область: города Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмильницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы;

Волынская область: города Луцк и Ковель, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничивский, Камень-Каширский, Ковельский, Локанчинский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы;

Днепропетровская область: города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Томакивский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы;

Донецкая область: города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы;

Житомирская область: города Житомир, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевский районы;

Закарпатская область: города Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы;

Запорожская область: города Запорожье, Бердянск, Энергодар, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бильмацький, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Акимовский районы;

Ивано-Франковская область: города Калуш, Галицкий и Косовский районы;

Киевская область: города Киев, Белая Церковь, Березань, Ирпень, Переяслав и Фастов, Бородянский, Васильковский, Киево-Святошинский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Фастовский и Яготинский районы;

Львовская область: города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздол, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский , Самборский, Сколевский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы;

Николаевская область: города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Доманивский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы;

Одесская область: города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, и Южный, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Сиротский, Тарутинский и Ширяевский районы;

Полтавская область: города Гадяч, Горишни Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы;

Ривненская область: Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Ровенский, Рокитновский и Сарненский районы;

Сумская область: города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы;

Тернопольская область: Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Збаражский, Зборовский, Кременецкий, Лановецкий, Теребовлянский, Чертковский и Шумский районы;

Харьковская область: города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы;

Херсонская область: город Херсон, Высокопольский и Нововоронцовский районы;

Хмельницкая область: город Староконстантинов, Белогорский, Виньковецкий, Изяславский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы;

Черкасская область: города Черкассы, Ватутино и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаивский и Шполянский районы;

Черновицкая область: Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский и Сторожинецкий районы;

Черниговская область: города Новгород-Северский и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнинский, Талалаевский и Черниговский районы.

Условия попадания: загруженность больничных коек составляет от 50% до 75%.

Ограничения:

массовые мероприятия должны проводиться из расчета не более 20 участников;

запрещена работа хостелов, туристических баз и т.д., разрешена только работа отелей;

плановые госпитализации в больницы приостанавливаются;

запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

запрещен прием новых смен в детских лагерях;

ограничения желтой и зеленой зон сохраняются.

«Желтая зона»

Ивано-Франковская область: города Болехов, Бурштын, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы;

Киевская область: города Бровары и Буча, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Броварской, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Кагарлицкий и Макаровский, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, Таращанский и Тутаевский районы;

Кировоградская область: города Кропивницкий и Александрия, Кировоградский, Долинский, Компанеевский, Кропивницкий, Новоархангельский, Новомиргородский, Александрийский и Светловодский районы;

Херсонская область: города Голая Пристань и Новая Каховка, Бериславский, Белозерский, Великолепетихский, Великоалександровский, Верхнерогачицкий, Каланчацкий, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковский и Чаплинский районы.

Условия попадания: пять дней подряд изменяются показатели заболевания, при этом загруженность больничных коек на уровне 5-50%.

Ограничения:

массовые мероприятия должны проводиться из расчета не более 30 участников;

ограничено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди (кроме оказывающих кризисные услуги);

на входе в общественные заведения должна висеть информация о допустимом количестве посетителей, контролириует его владелец помещения или организатор мероприятия;

ограничения зеленой зоны сохраняются.

Ограничения «зеленой зоны»:

общественных заведениях нужно находиться в масках или респираторах;

массовые мероприятия должны проводиться из расчета не более 50 участников;

работа кинотеатров и учреждений культуры разрешается при условии 50% заполненост;

пассажироперевозки разрешены только в пределах сидячих мест;

работа детских садиков, кржков и школ разрешена при условии 50% самоизоляции детей и персонала;

запрещена работа кафе, баров и ресторанов с 22:00 до 7:00, разрешаются адресная доставка и на вынос.

Тэги: зонирование из-за карантина, комендантский час из-за картагнтина