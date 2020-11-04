Президент Украины хочет расширить образовательные льготы на детей медиков-жертв COVID-19

В Офисе Президента рассматривают возможность расширения образовательных льгот для детей медиков, погибших в результате COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение обеспечить возможность детям медицинских работников, погибших в результате осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет, сообщает Офис Президента.

В частности, по поручению Главы государства уже готовится законопроект, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в учреждения высшего образования.

Предполагается, что дети медиков, в которых погибли один или оба родителя, пользоваться льготным правилам вступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО / ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет.

С распространением в Украине коронавирусной болезни дети медицинских работников стали более уязвимыми. В условиях пандемии украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или даже уходят из жизни. Их дети теряют одного из родителей или остаются круглыми сиротами.

Недавно общество всколыхнула история 13-летнего Антона Степченко из села Таращи Киевской области. Его отец Валентин работал врачом-анестезиологом в Таращанской больницы, а мать Галина была медсестрой в одной из амбулаторий города. Они заболели COVID-19 и умерли от осложнений почти одновременно в середине октября. Их сын также заболел коронавирус и находился в больнице.

Мальчик остался сиротой, и его взяла под опеку родная тетя Галина.

С целью ускорения выплаты материальной помощи Антону ситуацию взял под личный контроль руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Медики сегодня находятся на передовой борьбы с распространением коронавируса в нашей стране. Как и наши военные на фронте, врачи в прямом смысле слова спасают жизни граждан, иногда даже ценой собственной жизни. И в них остаются дети, которые также нуждаются в поддержке. Поэтому Украинское государство будет стоять на защите интересов детей медиков, погибших в результате коронавирусной болезни », – заявил Андрей Ермак.

Уже 30 октября на счета для Антона поступили страховые выплаты в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней». Сейчас перечислены помощь в размере 2 млн 364 тыс. Грн. Также в ближайшее время поступит 439 тыс. грн одноразовой страховой выплаты в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Кроме того, со 2 ноября Антону Степченко назначена ежемесячная страховая выплата в размере 16 тыс. грн. Антон как ребенок-сирота имеет право на ряд льгот, в частности на ежегодное бесплатное оздоровление, обеспечение школьной и спортивной формами, обедами на период обучения, бесплатное посещение кинотеатров, музеев, спортивных комплексов, на проезд в городском общественном транспорте, вступление в учреждения высшего образования разных уровней аккредитации на льготных условиях и тому подобное.

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