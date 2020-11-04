Дональд Трамп и Джо Байден оба заявили о своей победе

Многодневное голосование в США наконец-то закончилось. Дональд Трамп и Джо Байден уже заявили о своей победе, но подсчет голосов все еще идет.

Кто все-таки победил? Это пока неизвестно. Голосование уже завершилось, последние участки в США закрылись в 10:00 по киевскому времени, сейчас идет подсчет голосов. По предварительным данным, Байден набрал 225 голосов выборщиков, а Трамп — 213. Для победы нужно 270. Расклад сил еще может поменяться.

Надо следить за результатами в следующих штатах: Пенсильвания (это 20 голосов выборщиков), Мичиган и Джорджия (по 16), Северная Каролина (15), Аризона (11) и Висконсин (10).

На выборах в 2016 году голоса выборщиков из всех этих штатов достались Трампу. Но это не означает, что ситуация повторится. К примеру, Fox News, AP и Politico предсказывают победу Байдена в Аризоне. Он может стать первым демократом с 1996 года, за которого проголосовали в этом штате.

Когда подсчитают все голоса? Это неизвестно и может затянуться на несколько дней. Возможные пересчеты (назначаемые по решению суда или автоматически, в случае, если разрыв между кандидатами минимален) могут занять несколько недель. Главная интрига остается в досрочном голосовании, которое стало рекордным из-за пандемии коронавируса. Почти 100 миллионов американцев голосуют по почте, а это около 40% всех избирателей. Некоторые опросы показывали, что большинство людей, голосующих на досрочном голосовании, отдают предпочтение Байдену.

Что говорят кандидаты? Трамп и Байден уверены в своей победе. По крайней мере, так они заявили перед избирателями.

«Мы на пути к победе на выборах, но надо еще потерпеть», — заявил Байден.

«Мы выиграли эти выборы», — заявил Трамп.

Однако эти слова ничего не значат, пока нет официальных результатов. Трамп уже обвинил демократов в мошенничестве и заявил, что готов пойти в Верховный суд США. В штабе Байдена на это ответили, что будут оспаривать решение Трампа.

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