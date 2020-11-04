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15:28 04 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский уволил первого заместителя Ермака

Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначили внештатным советником Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в среду, 4 ноября.

В опубликованном указе говорится, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению. Другим указом Зеленский назначил его внештатным советником.

Напомним, в сентябре 2019 года Зеленский объявил выговор Трофимову и Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по итогам рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Тогда на вопрос журналистов к Кириллу Тимошенко, за что ему президент объявил выговор, чиновник уклонился от прямого ответа и сказал: «Кто больше работает – тот больше выговоров получает».

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Тэги: увольнение, зеленский, Ермак, заместитель

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