Зеленский уволил первого заместителя Ермака
Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначили внештатным советником Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в среду, 4 ноября.
В опубликованном указе говорится, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению. Другим указом Зеленский назначил его внештатным советником.
Напомним, в сентябре 2019 года Зеленский объявил выговор Трофимову и Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по итогам рабочей поездки в Днепропетровскую область.
Тогда на вопрос журналистов к Кириллу Тимошенко, за что ему президент объявил выговор, чиновник уклонился от прямого ответа и сказал: «Кто больше работает – тот больше выговоров получает».
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