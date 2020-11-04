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Главная » Украина » Экономика
16:20 04 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из-за решения КС власти Украины рискуют в этом году потерять два транша МВФ

Глава Минфина сослался на оценки руководства Всемирного банка относительно решения КС относительно е-деклараций чиновников.

Решение Конституционного суда нарушает обязательства Украины перед западными кредиторами. Об этом в среду, 4 ноября, сообщило министерство финансов со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Марченко.

Он сослался на оценки руководства Всемирного банка относительно решения КС относительно е-деклараций чиновников.
«Там считают, что Украина нарушает свои обязательства по кредитному договору DPL. Это ставит под угрозу все проекты банка с Украиной. В общем, речь идет о $ 2,23 млрд», – отметил Марченко.

По его словам, из-за решения КС власти Украины рискуют в этом году потерять два транша МВФ по $700 млн, а также €600 млн кредита ЕС и $350 млн – от Всемирного банка.
Кроме того, в следующем 2021 году украинские власти могут не получить еще $1,5 млрд от МВФ, €600 млн от ЕС и $350 млн Всемирного банка.

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Тэги: ес, мвф, транш, КСУ

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