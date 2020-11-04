Кабмин согласовал увольнение трех глав ОГА
В правительстве решили снять с должностей глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.
Кабинет министров согласовал увольнение глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА. Решение приняли на заседании в среду, 4 ноября.
В частности, Кабмин согласовал увольнение главы Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Федорова Виталия, Сумской ОГА Грищенко Романа.
Ранее в Слуге народа заявляли, что в некоторых областях готовятся замены председателей облгосадминистраций, уже есть проекты кадровых решений.
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