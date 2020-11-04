В Киеве задержали россиянина с пятью килограммами кокаина

Уроженец России находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам.

В Киеве полиция изъяла у 42-летнего мужчины около пяти килограммов кокаина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

По информации правоохранителей, задержанный – уроженец России, который находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам. Его задержали в Голосеевском районе и изъяли восемь расфасованных пакетиков с белым веществом.

Во время обыска в его квартире следователи изъяли около 5 килограммов кокаина, по ценам «черного рынка» это почти 15 млн гривен.

42-летнего мужчину задержали и открыли два уголовных производства – за сбыт наркотиков и подделку документов. За что предусмотрено наказание от девяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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