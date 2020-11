Даже специалистам сложно отличить внешне холодильники с «плачущим» авторазмораживанием от модификаций с No Frost, но конструктивно они имеют множество отличий.

Еще совсем недавно основным неудобством для всех владельцев холодильников была необходимость регулярно размораживать агрегат. Но прогресс постоянно идет вперед и сегодня найти холодильник без разморозки практически невозможно. О том, какие типы авторазморозки актуальны сегодня и в чем их главные различия, предлагаем ознакомится.

Какой холодильник предпочтительнее: Ноу фрост или капельный?

Выяснить абсолютно точно, какой холодильник лучше: капельный или Ноу Фрост практически невозможно, ведь для каждого типа оборудования характерны свои плюсы и недостатки. Мнения пользователей по этому поводу также не однозначны. Рассмотрим основные отличия в конструкциях и то, как они влияют на потребительские качества современных холодильников.

Сегодня производители предлагают две версии холодильников с авторазмораживанием: капельную (плачущую) и No frost. Если основными положительными чертами капельных моделей являются низкая цена, меньшее потребление электроэнергии и низкий уровень шума при работе, то холодильники со встроенной технологией No Frost могут похвастать отсутствием инея и льда в камерах и практически идеальным распределением образующегося «холода». К недостаткам моделей с “сухим морозом” можно отнести несколько худшие шумовые характеристики, необходимость хранить продукты в упаковке (чтобы предотвратить обветривание) и более высокую цену. Еще одним преимуществом плачущих систем считается то, что ремонт капельного холодильника, за счет более простой конструкции, выполняется намного реже и стоит дешевле. Но самое главное, холодильники обоих систем всегда справляются с главной задачей – борьбой с наледью и инеем.

В чем различие между «Ноу фрост» и капельными моделями?

Даже специалистам сложно отличить внешне холодильники с «плачущим» авторазмораживанием от модификаций с No Frost, но конструктивно они имеют множество отличий. Если капельные агрегаты требуют более частого обслуживания, то модели с «сухим морозом» иногда могут работать без отключения по несколько лет. А чтобы понять, что оптимально для вашей домашней кухни, капельная разморозка или no frost, рассмотрим устройство моделей с этими типами технологических решений, их алгоритм работы, а также сравним их по основным параметрам.

Чем отличаются технологии авторазмораживания “Frost Free” и “Full No Frost”?

Для многих владельцев так и остается загадкой, в чем различия моделей с технологией Full No Frost и агрегатов с непонятной аббревиатурой Frost Free. Ведь модели обоих систем снабжены технологией “сухого мороза”. Не углубляясь в технические подробности, отметим, что все холодильники Frost Free – это комбинированные устройства, в которых холодильный отсек снабжен капельной системой, а морозилка выполнена по технологии No Frost. Обе камеры модификаций с Full No Frost обычно снабжены отдельными компрессорными блоками и испарителями и оснащены эффективными вентиляторами, равномерно распределяющими холод.

Особенности капельной технологии разморозки

На сегодня, так называемая “плачущая” или по научному капельная система разморозки считается наиболее распространенной. Ее используют как в однокамерных, так и двух и даже в трехкамерных агрегатах различных размеров. Холодильники с этой системой отличаются экономным расходом электричества и более эффективным использованием внутренних площадей холодильного шкафа. Но несмотря на постоянно протекающий процесс авторазмораживания, необходимо регулярно выполнять плановую разморозку таких агрегатов.

Как устроен холодильник капельной системы

Конструктивно рефрижератор, выполненный по капельной технологии состоит из:

электродвигателя совмещенного с компрессором;

конденсатора-теплообменника, по трубопроводах которого в газовой фазе циркулирует хладагент (во многих агрегатах расположен сзади корпуса в форме змеевика, но в некоторых модификациях он прячется в боковые стенки);

капиллярной трубочки в которой газ трансформируется в жидкость;

испарителя, расположенного отбирающего тепло от продуктов в камерах;

реле или модуля для регулирования температуры.

Внутрь корпуса спрятаны теплоизолирующие материалы, предотвращающие попадание тепла внутрь холодильника через стенки. В более сложных и дорогостоящих моделях имеется дисплей и электронный модуль управления, обеспечивающий контроль температуры внутри камер холодильника и другие полезные возможности. Внутри шкафа имеются только пазы для установки выдвижных ящиков или полок. Если используется капельная система, холодильник имеет несколько больший полезный внутрикамерный объем.

Как работают холодильники с «плачущей» разморозкой

Капельная разморозка обеспечивает удаление лишней влаги из холодильной камеры, собирая ее на задней стенке холодильника (самой холодной) и затем сливая через дренажный канал в специальную емкость. Алгоритм работы системы следующий:

компрессором создается необходимое давление хладагента в трубопроводах конденсатора (он находится в газообразной фазе);

достигнув капиллярной трубочки газ, сжимаясь, становиться жидкостью;

попав в систему трубопроводов испарителя, хладагент отбирает тепло от находящихся внутри камеры продуктов;

закипев, хладагент перемещается в так называемый докипатель, где снова становиться газом.

Влага, образующаяся внутри отсека во время работы компрессора оседает на заднюю стенку шкафа, позади которой расположен испаритель. После остановки мотор-компрессора, образовавшийся на задней стенке из влаги иней начинает таять, а талая вода стекает через дренажное отверстие вниз. Достигнув небольшой специальной ванночки над компрессором, под действием тепла она постепенно испаряется, увлажняя воздух в помещении.

Немного о технологии разморозки No Frost

Это одно из последних технологических решений базируется на совершенно других принципах борьбы с наледью, что позволяет упростить до минимума обслуживание холодильников и улучшить практически все другие параметры.

Как устроены холодильники No Frost

Если в рефрижераторе используется система размораживания no frost, то в нее входят дополнительные ключевые компоненты, которых нет в «плачущих» модификациях. Это вентилятор (или несколько) и электроТЭН. Чтобы хотя бы в общих чертах понять что такое ноу фрост, рассмотрим отличительные особенности конструкции моделей с этим технологическим решением:

изменилось место расположения испарителя. Теперь он находится не в самой задней панели, а непосредственно за ней;

в заднюю и боковые стенки интегрировано множество каналов для распределения холода по всей площади отсека;

так как влага собирается не на поверхности задней стенки, а на самом испарителе, то и водоотвод обустроен внутри стенки, рядом с испарителем;

для оттаивания инея предусмотрен специальный ТЭН.

Особенности алгоритма работы рефрижераторов с «сухим морозом»

Для многих владельцев, имеющих холодильник ноу фрост, принцип работы его составляющих остается неразрешимой загадкой. Хотя технология отбора тепла осталась такой же, изменился способ рассредоточения охлажденного воздуха: теперь он разносится посредством одного или нескольких вентиляторов по системе специально оборудованных каналов. то способствует равномерному распределению холода: теперь температура наверху отсека и на поверхности нижней полки практически одинакова.

Влага, появляющаяся на змеевике испарителя, оттаивается специальным ТЭНом, который включается таймером по времени или датчиком, контролирующим наличие инея. Талая вода по специально обустроенному водоотводу выводится в наружную емкость, установленную сверху на компрессоре и испаряется. Благодаря этому, на стенках внутри холодильника никогда не собирается влага и, соответственно, не образуется наледь.

Сравнение технологий авторазморозки

Вне зависимости от того, какая технология разморозки используется в рефрижераторе: no frost или капельная, они делают работу холодильника более комфортной, избавляя хозяев от периодического размораживания камер. Рассмотрим характерные особенности холодильников этих типов и сравним их характеристики.

Размораживание

Оба технологических решения: no frost или капельная система отлично выполняют свои задачи и позволяют эксплуатировать рефрижератор без регулярной разморозки. Замерзающая влага эффективно удаляется из камер обоих типов аппаратов. Но с точки зрения практичности аппараты с Ноу Фрост считаются немного лучшими: в капельных холодильниках вода, стекающая из задней стенки иногда может попадать на расположенные вблизи продукты. Но это сравнение характерно только для холодильных камер.

Поскольку в морозилках капельную технологию не используют (здесь всегда температура ниже нуля), то их приходится всегда размораживать вручную. Поэтому здесь неоспоримым лидером является система No Frost, это и стимулировало производителей начать выпуск моделей в которых холодильная камера использует капельное размораживание, а морозилка – технологию Ноу Фрост.

Обслуживание

Производители рекомендуют минимум раз в год мыть «внутренности» холодильников обеих систем. И это связано не с особенностями технологий разморозки, а с гигиеническими требованиями. Также регулярная «генеральная уборка» в камерах предотвратит появление посторонних запахов с ранее хранимых продуктов. Но для этого нужно будет выключить аппарат из сети.

В капельных холодильниках, помимо гигиенической разморозки, придется еще следить за состоянием дренажного узла: регулярно прочищать отверстие от налета и попавшего туда мусора. Если эту процедуру игнорировать, вода будет стекать не в лоток на компрессоре, а в нижнюю часть, под контейнер для овощей. Устраняют засор специальным комплектным приспособлением или небольшим проволочным прутком. Предварительно в отверстие можно залить немного теплой воды.

Равномерность распространения холода

Даже не разбираясь подробно, что такое no frost, владельцы знают, что по этому показателю холодильники из “сухим морозом” превосходят капельные. Если в последних разница температур в нижней и верхней части камеры составляет 4-6 градусов, то в моделях Ноу Фрост эта разница не превышает 1-2 градуса. Это достигается за счет работы вентиляторов.

Выбирая холодильник ноу фрост или капельный, также нужно учитывать, что в капельных моделях задняя стенка холодильника находится в непосредственном контакте с испарителем и на нем могут замерзать не только капли воды, но и налегающие продукты . В холодильниках с «сухим морозом» таких неприятностей не бывает, поскольку испаритель «спрятан» в отдельном отсеке за задней стенкой, а воздух по каналам подается вентилятором.

Скорость восстановления температуры

Если температура внутри холодильника повышается из-за загрузки неохлажденных продуктов или из-за открыта длительное время дверцы, холодильники с функционалом No Frost быстро восстановят рабочую температуру в камере за счет более интенсивной циркуляции холода. воздух по многочисленным каналам. Но капельные холодильники «продержатся» дольше при отключении электроэнергии. Так как площадь теплопотерь в них меньше (отсутствуют вентиляционные каналы, по которым будет проникать теплый воздух).

Уровень влажности в камерах

Для капельной технологии считается нормальным, что часть воды, стекающей по стенке испарителя, остается внутри камеры. Это сохраняет воздух в помещении влажным. В моделях No Frost вентиляторы постоянно обдувают поверхности, при этом вся влага остается на испарителе, а воздух в камере сухой. Но вне зависимости от типа аппарата, чтобы изделия не потеряли первоначальный вид и свойства, хранить их рекомендуется в контейнерах или другой надежной упаковке.

Шумовые отличия

Если для модификаций с капельной технологией, как и для рефрижераторов “советских” времен характерным является только шум работающего компрессора, который включается периодически, то в холодильниках с Ноу Фрост добавляется еще один источник шума – вентилятор, который работает почти непрерывно. В некоторых более мощных моделях вентиляторов может быть и несколько, что еще увеличивает шумовую нагрузку. По этому параметру капельные системы существенно опережают модели с No Frost.

Расход электроэнергии

Обычно считается, что капельные рефрижераторы экономичнее техники с Ноу Фрост. Но расход электричества зависит не только от технологии холодильника, но и от количества и типа применяемых узлов. Так модели с No Frost и инверторным компрессорным блоком значительно экономичнее любых холодильников, включая капельные, с традиционным.

Полезный внутренний объем

По эффективности использования внутренней площади камер однозначно выигрывают модели с интегрированной капельной технологией. Это связано с тем, что в модификациях с Ноу Фрост часть полезной площади занимают дополнительные узлы и вентканалы, по которым перемещается холодный воздух. При аналогичных внешних габаритах а капельный холодильник войдет больше продуктов чем в аппарат с “сухим морозом”.

Сравнение технологий авторазморозки холодильников

Чтобы наглядно показать различия холодильного оборудования с разными технологиями авторазморозки, мы объединили все показатели в таблицу.