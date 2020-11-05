Украина вышла на 20-е место в мире по количеству инфицированных коронавирусом
Украина вышла на 20-е место среди стран мира по количество инфицированных коронавирусом, обойдя Индонезию.
За все время пандемии в Украине заболели 430 467 человек, выздоровели 184 782 человека, 7 924 пациента умерли.
В Индонезии за это время зафиксирован 421 731 случай ковида, 353 282 выздоровления и 14 259 смертей.
В настоящее время 19-ю позицию занимает Польша с 439 536 инфицированных. На 22-й – Бангладеш, где сейчас зафиксировано 414 164 инфицирования ковидом.
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