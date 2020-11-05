«Лацио» грозит исключение из Серии А из-за коронавируса

Римский клуб попал под подозрение прокуратуры по делу о возможном нарушении медицинского протокола, действующего в Италии во время пандемии COVID-19.

Проблемы начались из-за участия в гостевом матче 6-го тура с «Торино» (4:3) Чиро Иммобиле и Лукаса Лейвы, у которых ранее обнаружили коронавирус, из-за чего УЕФА запретил им участвовать в матче второго тура Лиги чемпионов против «Брюгге «(1:1).

В матче против «Торино» в заявке команды был и Томаш Стракоша, который перед поединком ЛЧ также сдал положительный тест на COVID-19.

Стоит добавить, что эти игроки перед матчем в Турине сдали дополнительные тесты, которые на момент поединка еще не были известны.

Прокуратура уже допросила президента клуба Клаудио Лотито и главного врача клуба Иво Пульчини.

Штрафные санкции, указанные в 8-й статье медицинского протокола, применяются к клубу в зависимости от тяжести последствий – это и попытается установить прокуратура.

Серьезность нарушения оценивается в соответствии с риском для здоровья игроков, персонала, судей и всех участников, подвергшихся заражению COVID-19, а также в соответствии с подтвержденным намерением изменить ход или результат матча.

Решение может быть очень жестким, вплоть до исключения из Серии А.

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