Премьер Словении поспешил поздравить Трампа с победой на выборах
«Совершенно очевидно, что американский народ избрал Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса еще на 4 года», – написал он в Twitter.
Янез Янша заявил, что чем больше будет задержек и «отрицания фактов» со стороны «мейнстримных медиа», тем большим будет финальный «триумф» Трампа.
«Поздравляю Республиканскую партию в связи с сильными результатами по всем США», – заключил премьер Словении.
Twitter сопроводил его пост пометкой о том, что официальные источники еще не оглашали результаты президентской гонки.
В Словении родилась первая леди США Мелания Трамп.
Ранее сам Трамп объявил о своей победе, хотя на тот момент штаты, в которых он провозгласил свою победу, продолжали подсчет голосов.
Новости по теме
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает себя победителем президентских выборов в США.
В Соединенных Штатах Америки сегодня стартует основной этап 59-х выборов президента – всеобщее голосование.
Президент США Дональд Трамп сообщил своим доверенным лицам, что может объявить себя победителем выборов президента в день голосования.