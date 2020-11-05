Премьер Словении поспешил поздравить Трампа с победой на выборах

«Совершенно очевидно, что американский народ избрал Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса еще на 4 года», – написал он в Twitter.

Янез Янша заявил, что чем больше будет задержек и «отрицания фактов» со стороны «мейнстримных медиа», тем большим будет финальный «триумф» Трампа.

«Поздравляю Республиканскую партию в связи с сильными результатами по всем США», – заключил премьер Словении.

Twitter сопроводил его пост пометкой о том, что официальные источники еще не оглашали результаты президентской гонки.

В Словении родилась первая леди США Мелания Трамп.

Ранее сам Трамп объявил о своей победе, хотя на тот момент штаты, в которых он провозгласил свою победу, продолжали подсчет голосов.

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