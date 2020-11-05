Президент Республики Косово ушел в отставку после обвинений в военных преступлениях

Хашим Тачи в четверг объявил о своей отставке – после того, как Специальная прокуратура по Косово в Гааге подтвердила обвинения против него.

Об отставке Тачи объявил на пресс-конференции в Приштине. Он отвергает обвинения. При этом ранее он обещал уйти в отставку, если прокуратура будет на них настаивать.

Исполнять обязанности президента, как ожидается, будет глава парламента.

Накануне в Приштине при содействии сил безопасности миссии ЕС по поддержанию законности был задержан бывший спикер парламента Косово Якуп Красничи – также по запросу гаагской спецпрокуратуры.

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против Тачи, бывшего председателя косовского парламента Кадри Весели и еще нескольких деятелей в июне нынешнего года.​ Они подозреваются в причастности к убийствам около ста человек, а также к похищениям, преследованиям и пыткам людей во время или после завершения вооруженного конфликта в Косово.

Тачи и Весели входили в руководство Освободительной армии Косова – военизированного объединения косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 1990-х годов. Операции сербской полиции и югославской армии в мятежной провинции сопровождались массовыми нарушениями прав человека. После вмешательства в конфликт весной 1999 года сил НАТО, Белград потерял контроль над территорией Косова, в область был введен международный миротворческий контингент. В 2008 году Косово провозгласило независимость.

Обвинения против Тачи будет изучать Специальный международный трибунал по Косово, который был создан в Нидерландах в 2015 году.

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