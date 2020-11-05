В Словакии КПЧ признана преступной организацией

Коммунистическая партия находилась у власти в Чехословакии, частью которой была Словакия, с 1948 по 1989 годы.

Парламент Словакии 4 ноября принял поправки к законодательству, в соответствии с которыми в стране будет запрещено называть улицы и другие общественные пространства именами представителей коммунистического, фашистского и нацистского режимов. Также запрещается размещать на памятниках и мемориальных досках символику этих режимов.

Согласно поправкам к действующему с 1996 года закону об антиправовом и аморальном характере коммунистического режима, Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ) и ее словацкий филиал провозглашаются преступными организациями.

В виде исключения можно будет называть улицы в честь тех представителей тоталитарных режимов, которые впоследствии начали с ними бороться. О том, возможно ли исключение, вердикт будет выносить Институт национальной памяти. Речь может идти о таких спорных случаях, как, например, бывший первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек, возглавлявший компартию во время Пражской весны в 1968 году. Он поддержал демократические перемены в стране и впоследствии был главой парламента уже демократической Чехословакии.

Закон запрещает называть улицы и в честь представителей Словацкого государства, которое во время второй мировой войны было вассалом гитлеровской Германии.

Коммунистическая партия находилась у власти в Чехословакии, частью которой была Словакия, с 1948 по 1989 годы. В это время страна входила в «советский блок». Сотни тысяч граждан были подвергнуты политическим репрессиям.