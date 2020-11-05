В Дании уничтожат всех норок из-за мутировавшего COVID-19

Дания, крупнейший производитель норкового меха, избавится от всех норок, содержащихся на зверофермах страны — это 15–17 миллионов особей.

Как сообщила премьер-министр Метте Фредериксен, зверьков уничтожат, так как у них обнаружили мутировавший штамм коронавируса, который может распространяться среди людей.

По словам Фредериксен, мутировавший вирус снижает способность к образованию антител, а также может «создать риск для эффективности будущей вакцинации от коронавируса». Сейчас известно о 12 людях, у которых выявлен новый тип коронавируса.

«Мы несем большую ответственность перед собственным населением, но с обнаружением мутации мы несем еще большую ответственность перед остальным миром», — сказала Фредериксен на пресс-конференции. Полиция страны начала изымать норок на всех 1139 фермах: на более чем 207 фермах зарегистрированы случаи коронавируса, на 67 из них все норки уже уничтожены.

В начале лета аналогичные решения приняли правительства Испании и Нидерландов, но на территории этих стран норок меньше в десятки раз.

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