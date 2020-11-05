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15:58 05 Ноября 2020 Просмотров 325   КомментариевКомментарии

Увеличение груди: мифы и реальность

Сегодня существует культ красивого тела. Современные девушки мечтают улучшить форму груди, вернуть утраченный объем после рождения детей и лактации. В первую очередь, чтобы стать более привлекательными и совершенными в своих глазах.

Пластическая хирургия способна преобразить любой бюст! Несмотря на распространенность пластики, она до сих пор овеяна множеством домыслов.

Мы решили разобраться в популярных мифах, которые связаны с маммопластикой. Что правда, а что ложь, рассказала пластический хирург клиники эстетической медицины Vidnova Светлана Работенко.

Миф 1. Увеличение груди можно делать только после родов

Маммопластика в Украине и Киеве одна из самых распространенных операцией. К пластическому хирургу приходят как нерожавшие девушки, так и молодые мамы. Одни хотят идеальные формы, другие – вернуть, как было до родов. Важно понимать, операция выполняется, когда к ней есть показания. Это скажет любой высококвалифицированный хирург. Другой вопрос – стабильность результата. Резкое похудение, грудное вскармливание, – все это не лучшим образом отражается на бюсте. После родов есть вероятность, что потребуется коррекция. Поэтому все пластические хирурги в один голос говорят: лучше увеличивать грудь после родов. Это станет гарантией стабильного результата.

- Своим пациенткам я всегда рекомендую окончательно сформировать семью, не планировать рожать, – и тогда решаться на маммопластику. Ко мне на консультацию часто приходят девушки, которые родили одного малыша, но планируют еще одного. Тогда мы вместе решаем подождать. Потом девушки возвращаются, и мы восстанавливаем формы, – резюмирует Светлана Работенко.

Миф 2. После увеличения груди невозможно кормить грудью

Пластический хирург Работенко Светлана АнатольевнаСовременные методики позволяют выполнить щадящую пластику груди. Во время операции пластический хирург сохраняет молочные протоки, поэтому в будущем пациентка сможет кормить грудью. Более того, силиконовые имплантаты нового поколения не влияют на количество и качество молока.

- Кормление с имплантатами абсолютно безопасно, как для мамы, так и для малыша, – уточняет Светлана Работенко.

Миф 3. Через 10 лет имплантаты придется менять

Действительно, раньше у имплантатов был «срок годности» – их рекомендовали менять. Сегодня пластические хирурги работают с силиконовыми имплантатами нового поколения, которые устанавливаются на всю жизнь. Их не нужно менять.

- Своим пациенткам я устанавливаю сертифицированные в Украине имплантаты от мировых производителей, – POLYTECH (Германия), Mentor, а также имплантаты нового поколения – облегченные B-lite. Они имеют пожизненную гарантию. Если девушку ничего не беспокоит, ей комфортно с имплантатами, установленными 10-15 лет назад, то менять их нет необходимости, – объясняет Светлана Работенко.

Миф 4. Анатомические импланты лучше круглых

Неожиданный ответ: идеальных имплантатов нет. Выбор всегда сугубо индивидуальный. Он определяется анатомическими данными пациентки. Выбирая имплантаты, хирург берет во внимание рост, вес, объем груди, а также исходное состояние молочной железы. Нужно выбирать специалиста, который сможет дать необходимые рекомендации.

- На консультации мои будущие пациентки примеряют наружные сайзеры – аналог имплантатов, и мы делаем 3D моделирование груди. С помощью компьютерной визуализации девушка видит, как будет выглядеть ее новая грудь еще до проведения пластики, – рассказывает пластический хирург.

Миф 5. О спорте придется забыть

Пластическая хирургия улучшает качество жизни, поднимает самооценку, дарит уверенность в себе! И, конечно, заниматься спортом тоже можно. Как и вести активный образ жизни – прыгать с парашютом, погружаться под воду с аквалангом, летать в самолете. Единственный нюанс, который стоит учесть, возвращаться к физическим нагрузкам можно только через 2 месяца после операции. Кстати, в разрезе данного мифа есть еще один – спортсменкам не рекомендуется увеличивать грудь. Но среди девушек, которые профессионально занимаются спортом, много тех, кто носит имплантаты.

- Девушки после увеличения груди живут полностью жизнью! Они уверенны в себе и находятся в гармонии со своим телом, – подводит итог Светлана Работенко.

Процесс подбора имплантатов

Увеличение груди в Киеве и Украине: как выбрать клинику?

Решившись на увеличение груди в Киеве, важно выбрать хорошую клинику. В первую очередь, нужно ориентироваться на репутацию медицинского учреждения. Как это сделать? Конечно, читать отзывы на форумах, смотреть рейтинги клиник. Не лишним будет пообщаться с пациентами. Можно поспрашивать у знакомых, возможно, кто-то сможет дать рекомендации – ведь «сарафанное радио» работает исправно.

Обязательно нужно учесть, какой пластический хирург проводит операции в клинике. Главным врачом клиники Vidnova является ведущий пластический хирург Светлана Работенко. За 15 лет стажа специалист подарила идеальные формы сотням тысяч девушек.

Выделите время, чтобы сходить на консультацию к специалисту. Таким образом, вы убьёте сразу двух зайцев: оцените клинику и познакомитесь с хирургом.

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