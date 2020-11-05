Увеличение груди: мифы и реальность

Сегодня существует культ красивого тела. Современные девушки мечтают улучшить форму груди, вернуть утраченный объем после рождения детей и лактации. В первую очередь, чтобы стать более привлекательными и совершенными в своих глазах.

Пластическая хирургия способна преобразить любой бюст! Несмотря на распространенность пластики, она до сих пор овеяна множеством домыслов.

Мы решили разобраться в популярных мифах, которые связаны с маммопластикой. Что правда, а что ложь, рассказала пластический хирург клиники эстетической медицины Vidnova Светлана Работенко.

Миф 1. Увеличение груди можно делать только после родов

Маммопластика в Украине и Киеве одна из самых распространенных операцией. К пластическому хирургу приходят как нерожавшие девушки, так и молодые мамы. Одни хотят идеальные формы, другие – вернуть, как было до родов. Важно понимать, операция выполняется, когда к ней есть показания. Это скажет любой высококвалифицированный хирург. Другой вопрос – стабильность результата. Резкое похудение, грудное вскармливание, – все это не лучшим образом отражается на бюсте. После родов есть вероятность, что потребуется коррекция. Поэтому все пластические хирурги в один голос говорят: лучше увеличивать грудь после родов. Это станет гарантией стабильного результата.

- Своим пациенткам я всегда рекомендую окончательно сформировать семью, не планировать рожать, – и тогда решаться на маммопластику. Ко мне на консультацию часто приходят девушки, которые родили одного малыша, но планируют еще одного. Тогда мы вместе решаем подождать. Потом девушки возвращаются, и мы восстанавливаем формы, – резюмирует Светлана Работенко.

Миф 2. После увеличения груди невозможно кормить грудью

Современные методики позволяют выполнить щадящую пластику груди. Во время операции пластический хирург сохраняет молочные протоки, поэтому в будущем пациентка сможет кормить грудью. Более того, силиконовые имплантаты нового поколения не влияют на количество и качество молока.

- Кормление с имплантатами абсолютно безопасно, как для мамы, так и для малыша, – уточняет Светлана Работенко.

Миф 3. Через 10 лет имплантаты придется менять

Действительно, раньше у имплантатов был «срок годности» – их рекомендовали менять. Сегодня пластические хирурги работают с силиконовыми имплантатами нового поколения, которые устанавливаются на всю жизнь. Их не нужно менять.

- Своим пациенткам я устанавливаю сертифицированные в Украине имплантаты от мировых производителей, – POLYTECH (Германия), Mentor, а также имплантаты нового поколения – облегченные B-lite. Они имеют пожизненную гарантию. Если девушку ничего не беспокоит, ей комфортно с имплантатами, установленными 10-15 лет назад, то менять их нет необходимости, – объясняет Светлана Работенко.

Миф 4. Анатомические импланты лучше круглых

Неожиданный ответ: идеальных имплантатов нет. Выбор всегда сугубо индивидуальный. Он определяется анатомическими данными пациентки. Выбирая имплантаты, хирург берет во внимание рост, вес, объем груди, а также исходное состояние молочной железы. Нужно выбирать специалиста, который сможет дать необходимые рекомендации.

- На консультации мои будущие пациентки примеряют наружные сайзеры – аналог имплантатов, и мы делаем 3D моделирование груди. С помощью компьютерной визуализации девушка видит, как будет выглядеть ее новая грудь еще до проведения пластики, – рассказывает пластический хирург.

Миф 5. О спорте придется забыть

Пластическая хирургия улучшает качество жизни, поднимает самооценку, дарит уверенность в себе! И, конечно, заниматься спортом тоже можно. Как и вести активный образ жизни – прыгать с парашютом, погружаться под воду с аквалангом, летать в самолете. Единственный нюанс, который стоит учесть, возвращаться к физическим нагрузкам можно только через 2 месяца после операции. Кстати, в разрезе данного мифа есть еще один – спортсменкам не рекомендуется увеличивать грудь. Но среди девушек, которые профессионально занимаются спортом, много тех, кто носит имплантаты.

- Девушки после увеличения груди живут полностью жизнью! Они уверенны в себе и находятся в гармонии со своим телом, – подводит итог Светлана Работенко.

Увеличение груди в Киеве и Украине: как выбрать клинику?

Решившись на увеличение груди в Киеве, важно выбрать хорошую клинику. В первую очередь, нужно ориентироваться на репутацию медицинского учреждения. Как это сделать? Конечно, читать отзывы на форумах, смотреть рейтинги клиник. Не лишним будет пообщаться с пациентами. Можно поспрашивать у знакомых, возможно, кто-то сможет дать рекомендации – ведь «сарафанное радио» работает исправно.

Обязательно нужно учесть, какой пластический хирург проводит операции в клинике. Главным врачом клиники Vidnova является ведущий пластический хирург Светлана Работенко. За 15 лет стажа специалист подарила идеальные формы сотням тысяч девушек.

Выделите время, чтобы сходить на консультацию к специалисту. Таким образом, вы убьёте сразу двух зайцев: оцените клинику и познакомитесь с хирургом.