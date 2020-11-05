Квеструм – развлечение от мала до велика

В последнее время все большую популярность среди украинцев приобретают квест-комнаты, в которых время проводить не только интересно и захватывающе, но еще и полезно.

Здесь можно не только пообщаться с интересными людьми, завести новые знакомства, но и проверить собственную смекалку и сноровку. А еще увлечь детей, что позволит немного разгрузить и без того насыщенные будни родителей.

Квест-комнаты, так называемые квеструмы, обычно не составит проблем отыскать. На помощь придет и интернет – например, с помощью ресурса QuestGames.ua точно можно подыскать интересный досуг для любого возраста.

С помощью этого же сайта не составит никакого труда и отыскать квеструмы географически – например, можно найти квесты в Николаеве или в Мелитополе.

Конечно, в виду ситуации вокруг коронавируса, можно подыскать даже онлайн квесты для всей семьи. Проходить их, естественно, можно не выходя из квартиры, либо же не посещая мест массового скопления людей.

Но давайте все же разберемся, какие квест-комнаты вообще существуют.

Итак, они бывают классическими, перфомансными, частично перфомансными, детскими, экшенами и даже лазер-тагами.

Последние отличаются от остальных квеструмом наличием битв на лазерах – с помощью бластеров, которые заряжаются безобидными поролоновыми «стрелами». Таким образом можно с головой окунуться в мир звездной саги, о чем многие читатели наверняка мечтали в детстве.

Классические квеструмы, как правило, предназначены для людей постарше – задача участников во что бы то ни стало покинуть специальную квестовую комнату, используя частицы реквизита, намеренно оставленного организаторами. Каждая часть якобы случайно оставленной вещи может оказаться что ни на есть ключом от заветной двери или только этапом к достижению конечной цели. Подобные квесты требуют недюжинной смекалки, и запоминаются всем участникам на долгое время.

В перфомансных квестах участвуют нанятые организаторами актеры, которые еще больше помогают проникнуться историей, созданной в квеструме с помощью декораций и подсказок.

Экшен-квесты подразумевают хорошую физическую подготовку участников, которым предстоит много передвигаться, скакать и лазать. Здесь, помимо интеллекта, понадобятся крепкие мышцыи цепкие руки. А еще хороший глазомер. Некоторые спортсмены используют подобные квеструмы вместо функциональных тренировок, чтобы продемонстрировать сами себе усвоенное в спортивном зале.

Не редкость в нынешнее время квест-комнаты, построенные по аналогии с голливудскими и другими кинокартинами. Здесь героям присваивают определенные роли, и хорошее знание картины точно поможет понять психологию победителя, и подсказать, как же довести дело до логического завершения.

Детские квеструмы представляют собой обычно комнаты с батутами и лабиринтами, играми и аниматорами.

Совершенно не важно, какой, в итоге, квеструм вы выберете после нашего небольшого ликбеза. Самое главное – провести время с пользой и хорошими воспоминаниями, которые будут греть сердце в долгие зимние вечера.