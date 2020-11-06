Трамп заявил о своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами»

Действующий президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил о своей победе на выборах, если учитывать «законные» голоса.

«Если посчитать законные голоса, я легко выиграл. Я уже уверенно победил во многих критически важных штатах, включая победу во Флориде, Айове, Индиане, Огайо», — заявил Трамп.

По словам президента, он побеждает на выборах с «исторически рекордными цифрами».

Во время выступления Трамп вновь заявил, что при подсчете голосов в США наблюдаются «коррупция и мошенничество». В частности, по его словам, представителям республиканцев запретили доступ к наблюдению за процедурой во многих спорных штатах.

Также Трамп обвинил своих политических соперников в попытке украсть результаты президентских выборов.

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