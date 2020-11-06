В своём отчете организация предложила аннулировать результаты голосования 9 августа, победителем которых объявлен Александра Лукашенко.

ОБСе призвала белорусские власти провести новые выборы президента в соответствии с международными стандартами.

В своем отчете организация предложила аннулировать результаты голосования на президентских выборах 9 августа, победителем которых Центризбирком объявил Александра Лукашенко.

Составители отчета также обратили внимание на нарушение избирательного процесса на всех стадиях и осудили нарушение прав человека со стороны белорусских властей.

Отчет ОБСе подготовлен по запросу 17 государств, включая США, Францию и Великобританию. Документ основан на 700 представленных доказательствах. Минск ранее отказался сотрудничать с расследователями.

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