В Украине хотят ввести «карантин выходного дня»
Его могут ввести уже со следующей недели. Об этом в телеэфире заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни две, ни три недели. Поэтому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать», – сказал Степанов.
Напомним, до 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.
По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время к смягчению карантина не готова ни одна область.
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