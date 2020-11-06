В Украине хотят ввести «карантин выходного дня»

Его могут ввести уже со следующей недели. Об этом в телеэфире заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни две, ни три недели. Поэтому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать», – сказал Степанов.

Напомним, до 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время к смягчению карантина не готова ни одна область.

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