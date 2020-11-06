Президента ФИФА хотят исключить из МОК
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может покинуть ряды Международного олимпийского комитета (МОК).
Как сообщает издание Le Monde, жалобу на высшего футбольного чиновника с требованием немедленно начать расследование c целью его дальнейшего исключения из МОК 26 октября подала швейцарская фирма Sport 7, занимающаяся в том числе расследованием незаконной деятельности футбольных агентов.
В компании уверены, что Инфантино нарушил сразу несколько норм Олимпийской хартии.
Минувшим летом Инфантино стал фигурантом уголовного дела, которое инициировала прокуратура Швейцарии. Главу ФИФА заподозрили в злоупотреблениях полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствии уголовному расследованию. В преступных действиях также могли быть замешаны сотрудники ведомства, проводившие внутреннее расследование на предмет коррупции в организации.
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