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03:26 06 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президента ФИФА хотят исключить из МОК

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может покинуть ряды Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщает издание Le Monde, жалобу на высшего футбольного чиновника с требованием немедленно начать расследование c целью его дальнейшего исключения из МОК 26 октября подала швейцарская фирма Sport 7, занимающаяся в том числе расследованием незаконной деятельности футбольных агентов.

В компании уверены, что Инфантино нарушил сразу несколько норм Олимпийской хартии.

Минувшим летом Инфантино стал фигурантом уголовного дела, которое инициировала прокуратура Швейцарии. Главу ФИФА заподозрили в злоупотреблениях полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствии уголовному расследованию. В преступных действиях также могли быть замешаны сотрудники ведомства, проводившие внутреннее расследование на предмет коррупции в организации.

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Тэги: ФИФА, МОК, Джанни Инфантино

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